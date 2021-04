Pide Gobernador a partidos revisar historial de candidatos para evitar sorpresas

abril 2, 2021

Yhadira Paredes. Xalapa. Es necesario que los partidos políticos tengan cuidado y revisen la designación de sus candidatos a puestos de elección popular, a fin de que eviten elegir a alguien relacionado con la delincuencia, incluso, jefes de plaza, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En entrevista, el mandatario señaló que será responsabilidad de las instituciones políticas el “tipo” de candidato que saquen, pues luego, dijo, le quieren echar la culpa al gobierno cuando a uno de ellos los matan.

“En este acuerdo (por la democracia) se ha planteado que todos cuidemos la elección, por ejemplo que un partido no postule a alguien que trae una fama de estar bien apergollado con la delincuencia organizada, que no vayan a postular un jefe de plaza, realmente que cuiden eso y que la sociedad se mantenga muy alerta de eso para que con su voto también pueda detener ese tipo de cosa (postulaciones)”.

Y es que, dijo, no quieran los partidos después echar la bolita al gobierno diciendo “mira me mataron a este, pues sí, pero se agarró a balazos con otro jefe de plaza, cuando se encontraron en un punto”.

En ese sentido, García Jiménez fue claro al advertir que no pueden hacerse responsables de estar cuidando a “ese tipo de candidatos”, por ello consideró que los partidos deben elegir a candidatos sin record, y si no lo llegan a hacer que sea responsabilidad de ellos, no del gobernador.

Sin embargo, afirmó que lo que sí les corresponde como autoridad estatal es garantizar la seguridad del proceso electoral vigente para que dentro de la seguridad que se ofrece a la ciudadanía esté la de los candidatos.

“No podemos cuidar a cada candidato, son más de 14 mil candidatos”, finalizó.