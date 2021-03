Pide INE a capacitadores electorales no exponerse en zonas inseguras

marzo 10, 2021

Regina Montes. Xalapa. El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Roberto Ruiz Saldaña dijo que se ha solicitado a las y los capacitadores supervisores electorales (CAES) que es zonas donde puedan existir problemas de inseguridad del estado, se tomen ciertas medidas y procuren ir siempre acompañados.

“Nosotros tenemos algunas medidas también de cuidado en ese sentido, en algunas colonias que pueda ser problemática la situación por inseguridad”, dijo.

Refirió que se pidió a las y los capacitadores que no anden solas o solos en la noche o que vayan acompañados además de que en todo momento porten su identificación y que se circunscriban únicamente a las tareas electores y capacitación.

“Nada de lo demás nos importa como instituto, no es nuestro objetivo hacer mapas de riesgos ni diagnósticos de inseguridad, simplemente estamos trabajando sobre esta temática electoral y no desconocemos esta problemática; no obstante, seguimos avanzando en nuestra tarea de acercarnos a la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, dijo que este mes concluye la primera etapa de capacitación que consiste en informar que fueron sorteados 12.2 millones de mexicanas y mexicanos y darles una muy breve plática sobre en qué consiste la participación como funcionario y funcionarias, así como detectar si cumple con los requisitos y tiene disposición para participar.