Pide PAN garantizar el bienestar de la población ante el Coronavirus

hace 34 mins

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. Las autoridades sanitarias en Veracruz deben tomar acciones contundentes para garantizar que la población en la entidad y en Xalapa no corra riesgos ante la llegada del Coronavirus al país, así lo aseguró el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Xalapa, Martín Espinosa Roldán.



En conferencia de prensa, señaló que es necesario contar con protocolos de atención para evitar que haya contagios masivos y poder tener un mayor control, por lo que dijo que en temas de salud la austeridad no debe ser un pretexto para no brindarles atención.

“La salud de los mexicanos, de los veracruzanos y Xalapeños no tiene que estar sujeta a temas de austeridad, deben destinarse todos los recursos necesarios para garantizar la vida de los ciudadanos, creemos que a estas alturas las autoridades deben tener listos los protocolos de atención e informar a la población todos los pasos a seguir para evitar contagios y no minimizar la situación porque si no han podido contra padecimientos como el Dengue no sabemos si podrán contra el Coronavirus”, indicó.

Asimismo, Espinosa Roldán señaló que estarán muy atentos del manejo que dan las autoridades a una situación tan compleja como es la de Coronavirus y levantar la voz las veces que sea necesario.

Finalmente, dijo que a nivel municipal el ayuntamiento de Xalapa debe también emprender acciones y coordinarse con las autoridades sanitarias para garantizar el bienestar de los ciudadanos.