Pide PC a comercios de Xalapa cuidar a adultos mayores

febrero 17, 2021

Regina Montes/Xalapa.- El director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, aclaró que la autoridad municipal sigue haciendo exhortos al sector comercial para cuidar a los adultos mayores e invitarlos a no acudir a los establecimientos, sobre todo los que no son esenciales, para no exponerse a un riesgo de contagio de Covid-19.

Dijo que cuando se emite una Alerta Preventiva se les emite un oficio a los administradores de las plazas comerciales y a los comercios en general donde se les pide que pongan mayor énfasis en cuidar la salud de los adultos mayores y los niños.

“No se les está coartando el no ingreso, simplemente se les está haciendo esa recomendación para que esos días que son los días de los operativos se disminuya el que anden circulando adultos mayores”, dijo.

Sin embargo, recalcó que no se les pueden violentar sus derechos, pero sí se les puede exhortos para cuidarse.

Preciso que en algunas plazas como Urban Center sí se pudiera prohibir el acceso porque no se venden artículos esenciales “y ahí sí se puede prohibir de cierta manera la entrada a personas adultas mayores”.

Sostuvo que los propios gerentes de cadenas comerciales, saben que esa indicación es una invitación para que los adultos mayores de 50 años y los niños se retiren porque pueden resultar con mayor riesgo de contagio, “pero si no quieren no se les pueden violentar sus derechos y se les deja entrar”.