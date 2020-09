Pide senador comparecencia de titular de Conagua por conflicto en presa La Boquilla

septiembre 10, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. A propuesta del senador Julen Rementería del Puerto, la Comisión de Recursos Hidráulicos acordó citar a comparecer al titular de la Conagua e invitar a dicha reunión a los representantes de agricultores que estuvieron en el conflicto de la apertura de válvulas de la Presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua.

“Los hechos que ocurrieron en las últimas horas simplemente no pueden dejarse de lado, la intención de un servidor es que podamos sacar un acuerdo en esta comisión para que podamos convocar a la Conagua, a que comparezca en la Comisión de Recursos Hidráulicos, y pueda realmente expresar lo que desde su punto de vista es la razón del conflicto y en todo caso la solución al mismo, y también que en elemental justicia, escuchar a quienes son o quienes se dicen ser los agraviados, que por cierto no son pocos”, expresó el senador.

En la reunión de la Comisión, también se pactó visitar la zona de conflicto en el norte de la República, y efectuar una mesa de negociación con los productores, a fin de aclarar cualquier diferencia que exista.

Durante su participación, fustigó que el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente señale estos actos como un “movimiento político” orquestado por militantes de Acción Nacional.

“Esto no puede quedarse así, y por si no fuera suficiente, el Presidente interviene en su conferencia mañanera, y echa la culpa como siempre, lo tengo que decir con mucho respeto, me parece que de manera absolutamente irresponsable señalar esto como si fuera un movimiento político y habla de la presencia de miembros de partidos políticos en esta manifestación, cuando allí no existían, claramente han dicho quienes la encabezaron que no pertenecían y que además no tenían nada que ver con un partido”, aseveró Rementería del Puerto.

Asimismo, hizo un llamado para que este tipo de situaciones no se dejen al azar y que se permita que, desde el Ejecutivo se descalifiquen movimientos, cuando ni siquiera se han investigado.

“No se puede permitir, no se puede arriesgar a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, porque al final son lo mismo a eventos como este, esto lo tenemos que evitar, y hacer comparecer a quienes puedan realmente darnos un camino de solución para ellos, no se puede dejar simplemente al azar y no se acepta, al menos no un servidor esta descalificación sistemática, como en este caso ocurrió también, donde el Presidente de la República dice que son asuntos políticos y que había dirigentes allí, específicamente del PAN”, concluyó el senador panista.