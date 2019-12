Pide senador toda la verdad sobre caso Moreno-Alonso

México/Notimex. El senador panista Damián Zepeda reiteró la exigencia de que se aclare lo que sucedió realmente en caso del accidente aéreo en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

En entrevista, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que la manera en como el gobierno federal ha manejado esa investigación y dado la información ha sido negativo e incluso descuidado e irresponsable, lo que permite que se generen suspicacias sobre la tragedia ocurrida el 24 de diciembre de 2018.

“Creo que desde el principio se debió ser categóricos y claros, blancos y negros. Me parece que el manejo ha sido negativo. No estoy diciendo que haya sido un atentado, no lo sé pues, pero no han dado nada de certeza, como en muchos otros temas, en lugar a ayudar a generar certidumbre, ayuda a generar más incertidumbre”, apuntó.

De acuerdo con el legislador, todo el manejo del tema ha sido lamentable, pues a su parecer estamos ante una tragedia que impactó no solo a la familia de los funcionarios fallecidos, sino a dos personas públicas, una gobernadora en función y el coordinador de la principal fuerza de oposición en el Senado de la República.

A su vez, el senador Miguel Ángel Mancera informó que la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) está pendiente del informe que llegue a la Comisión que dio seguimiento a este caso en el Senado de la República, sobre este resultado de la investigación del accidente área donde perdieron la vida la gobernadora y cuatro personas más.

Mancera Espinosa indicó que en la información que les ha llegado a esta comisión no permiten tener conclusiones, y tienen un informe donde hay personas que vieron y que escucharon ruidos extraños o diferentes al que emite el motor del helicóptero, “pero todo son especulaciones, la verdad es que no tenemos en este momento en la comisión nada que pudiera llevar a una conclusión”.

Según el perredista, de las declaraciones que hoy dio el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu sobre el accidente, no se tuvo ningún avance en esta investigación.

“No tiene nada concluyente, y me imagino que el hacía referencia a que no encontraron explosivos, pero hasta este momento no se ha determinado si es una falla mecánica, que tenga un origen de imprudencia o falta de mantenimiento, hasta este momento no hay ninguna causa, entonces vamos a esperar hasta el primer trimestre del próximo año para ver cuál es el dato que van a mandar”, concluyó.