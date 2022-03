Pide Sindicato del ayuntamiento intervención de Ahued para destrabar negociación salarial￼

marzo 11, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Xalapa, Rolando Ortega Salazar dio a conocer que ante la falta de avances obtenidos en la negociación salarial que han sostenido con personal del gobierno municipal han solicitado la intervención del presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil.

En conferencia de prensa, el líder sindical señaló que dentro del pliego petitorio que como organización presentaron se encuentra la solicitud de un incremento del 25 por ciento en el salario, sin embargo la propuesta que les hicieron en la mesa de trabajo fue de apenas el 1.5 por ciento, cifra que dijo no les satisface, por lo que es necesario que el alcalde pueda dialogar directamente con ellos en busca de un acuerdo.

«Es un paquete que el Honorable cuerpo de delegados no lo ve con buenos ojos porque no satisface, por eso pedimos la inmediata intervención del presidente municipal, nos están ofreciendo el 1.5 por ciento y nosotros solicitamos el 25 por ciento, por eso se les manifestó que no estamos de acuerdo con ese ofrecimiento», indicó.

Asimismo, Rolando Ortega mencionó que las conversaciones y la puerta al diálogo continúa abierta pues incluso se han alcanzado ya algunos acuerdos que benefician a los trabajadores municipales, sin embargo reiteró que el tema salarial ha generado un estancamiento.

Finalmente, agregó que existe confianza en que puedan reunirse a más tardar la próxima semana con el presidente municipal y ahí alcanzar los acuerdos que se buscan.