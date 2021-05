Piden a diputados legislar sobre legalización de la marihuana

mayo 9, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El Congreso Federal debe asumir su responsabilidad y legislar con mayor seriedad acerca de la legalización del consumo de la marihuana en el país, pues este es un tema en el cual se ha estado simulando, así lo consideró el integrante de la Sub Comunidad Cannabica en Xalapa, Héctor Ibarra Jiménez.

En ese sentido, señaló que desafortunadamente en más de una ocasión se ha postergado la discusión para aprobar estas medidas y pese a que inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado que se atienda este asunto, las iniciativas permanecen en la congeladora.



«Se han estado solicitando prórrogas, se mete a la congeladora, no se ha legislado lo que se debe y cuando creíamos que sería una realidad porque el plazo constitucional vencía el 30 de Abril, se hicieron modificaciones y se volvió a enviar a la congeladora, están simulando, ya está por terminar la presente legislatura, vienen nuevos diputados y la historia pinta a ser muy parecida pero ya no pueden seguir postergando porque la Suprema Corte ya hizo la obligación de que se tiene que legislar y no están haciendo caso», indicó.

Asimismo, lamentó que la presente legislatura esté en sus últimos meses y no se haya mostrado voluntad por destrabar un tema que aseguró tiene que ver incluso con derechos humanos y en el que algunas ideologías y estigmas han provocado que no se apruebe a pesar de que otros países ya han dado ese paso.

Finalmente, agregó que desde su perspectiva, los próximos diputados se perfilan a mantener una postura similar en la que se pretende hacer creer que se legislará al respecto e incluso hay quienes utilizan el tema como bandera electoral, sin embargo pasan los años y no se tienen los avances deseados.