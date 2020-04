Piden a habitantes de la CDMX evitar aglomeraciones y contagios de Coronavirus

abril 10, 2020

Carlos Guzmán Martín/CDMX. El Gobierno de la Ciudad de México reiteró el llamado a la ciudadanía a permanecer en casa y no acudir a lugares donde pudieran generarse aglomeraciones, ya que las consecuencias de un contagio por COVID-19 podrían ser fatales. Esto ante lo sucedido ayer en el mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga, donde se registró una alta afluencia de personas.



En videoconferencia de prensa la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la población que acude a estos lugares de venta no mide las consecuencias, ni actúa con responsabilidad, ya que desatiende las medidas de sana distancia y cuidados que se deben tomar durante la emergencia sanitaria.



La servidora pública mencionó que, de acuerdo a los datos reportados por la alcaldía Iztapalapa, las ventas y presencia de personas en este mercado fueron atípicas, ya que acudieron familias con adultos mayores y menores de edad en una cantidad que no se había registrado en otros años.



Ante ello, dijo que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la alcaldía, implementa un operativo especial, que incluye la realización de filtros de acceso para dosificar el ingreso en bloques: se cerraron tres de las cinco puertas para el mejor funcionamiento y se restringió el acceso a adultos mayores y niños. Además, personal de la Secretaría de Gobierno y de Iztapalapa, entregan a cada persona guantes, tapaboca y gel con alcohol.



Mencionó que desde ayer se lleva a cabo periofoneo, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para invitar a las personas a quedarse en sus casas y evitar contagios; mientras que con apoyo de la Subsecretaría de Operación Policial y de Tránsito, se han realizado cortes de circulación en Calzada de La Viga, desde Fray Servando Teresa de Mier.



Rodríguez informó que hasta el día de ayer, 9 de abril, se tenía el registro de 909 casos confirmados de personas enfermas por COVID-19 en la Ciudad de México, 2 mil 185 casos sospechosos, 2 mil 972 descartados y 43 defunciones.



Dijo que en cuanto al servicio SMS 51515 la cifra de usuarios atendidos hasta ayer era de: 239 mil 216; cuestionarios completados 180 mil 160; casos sospechosos mil 961; canalizados al 911 fueron 250; seis trasladados y 2 mil 613 kits entregados.