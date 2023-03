Piden acelerar llegada de 80 mdp para rehabilitación de escuelas afectadas por Grace  

marzo 1, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García indicó que son 80 millones de pesos provenientes de los Lineamientos de Operación Específicos para atender Daños de Fenómenos Naturales Perturbadores, antes conocido como FONDEN, que no han llegado a la entidad para la atención de daños en casi 70 escuelas de la zona norte afectados por el huracán Grace del 2021.

En entrevista, indicó que el martes platicó con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González para que se puedan destrabar estos recursos que hacen falta para la rehabilitación de instituciones afectadas hace casi dos años.

“Nos va a ayudar para empezar a cumplir, ese recurso no ha bajado, por ejemplo, nosotros dimos 200 mil pesos por institución, pero algunas requieren reconstrucción completa de domos, en este caso el bachillerato Emiliano Zapata. No ha salido el recurso, no lo ha mandado la federación”.

Escobar García refirió que se dará seguimiento a los recursos que debieron llegar hace dos años para la atención de daños del huracán

Confió que en breve empiece a llegar este dinero para la atención de pendientes en la zona norte, principalmente en Poza Rica.

“Tenemos claro que sí va a llegar el recurso, 80 millones de pesos para 70 instituciones educativas de todos los niveles”, finalizó.