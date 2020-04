Piden ayuda para albergue “Zabulon” para personas con cáncer

abril 20, 2020

Regina Montes/Xalapa.- En encargados y beneficiario del “Albergue Zabulon” que brinda apoyo a enfermos con cáncer están pidiendo ayuda a los gobiernos municipal, estatal, y federal así como a la población en general para que apoyen con insumos y recursos que les permitan seguir brindando ayuda.



Este albergue está ubicado en la calle Pestalozzi número 44 colonia Aguacatal, de esta ciudad y no cuentan con ningún apoyo para costear los gastos. Allí se atiende a pacientes y sus familias de escasos recursos que vienen de otros municipios a atenderse al Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Dr. Miguel Dorantes Meza”.



Una de las encargadas del albergue, María Guadalupe Mondragon Ramírez dijo que el albergue fue fundado por René Jesús Gaona Ramírez , su hermano, hace dos años, porque su mamá padece cáncer, y al ver que muchas personas provenientes de otros municipios no tenían donde quedarse, decidieron ayudar.



“Mi hermano paga una renta de cuatro mil pesos para tener esta casa, paga la luz, paga el agua, pero nos la cortaron porque no la pagamos, hay meses de renta que tampoco se han pagado, tenemos cooperación voluntaria no tenemos cuota establecida les brindamos todo lo que está aquí que es como una casa” dijo.



Ante esa situación están pidiendo el apoyo dado que llegan familias de lugares como Tabasco, Córdoba, Poza Rica, Papantla y en su mayoría son de escasos recursos.



Por día, en el albergue se quedan a dormir hasta 20 personas todos con padecimientos de cáncer o sus familiares, y ahí desayunan, comen, cenan, se bañan y lavan su ropa.



El albergue cuenta con aproximadamente 12 camas, una estufa de dos parrillas, una mesa, unos cuantos platos, vasos y cucharas, sábanas, cobijas, pero no hay televisión, libros o algún aparato para escuchar música.



“Queremos apoyo porque tenemos que pagar una renta, tenemos que reinstalar el servicio de agua, el servicio de luz (…) ahorita también por la contingencia necesitamos cubrebocas, gel antibacterial, artículos de limpieza, suplementos alimenticios”, dijo.