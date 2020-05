Piden ayuda para localizar a taxista desaparecido

mayo 15, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. A través de redes sociales familiares del señor Octavio Trejo Viazcan, de 62 años de edad, denunciaron la desaparición del taxista desde el pasado miércoles 13 de mayo cuando brindó un servicio de transporte con rumbo a La Tinaja.

Su hija, Mayra Trejo, lo describió como un hombre muy trabajador y responsable, que se gana la vida de manera digna, por que su ausencia desde hace 3 días no resulta normal

“Lo único que sabemos es que en eso de las 6:35pm le salió carrera con rumbo a LA TINAJA, VER. A dejar un pasaje. Y al día de hoy no ha vuelto. Desde ese día no le entran llamadas a su teléfono celular. Estamos desesperados pues el nunca había faltado a su casa. No le entran llamadas”, dijo.

Este viernes sus familiares acudieron a la Fiscalía Regional a levantar la denuncia y pidieron el apoyo de los usuarios de las redes sociales difundir el mensaje para que su padre regrese con bien.

Octavio Trejo viajaba en su taxi modelo Versa 2018 color blanco con número económico 2691. Los números a los que se pueden comunicar para brindar información de su paradero son: 2292106192 y 2294636445.