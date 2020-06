Piden ayuda para que albergue Zabulón no desaparezca

junio 9, 2020

Regina Montes/Xalapa.- El albergue Zabulón ubicado en la privada Enrique Pestalozzi que da hospedaje a enfermos con cáncer sigue enfrentando una situación difícil pues no tienen recursos para pagar ni sus servicios básicos.

La encargada del albergue, Mary Mondragón Ramírez, dijo que están dando atención a alrededor de 20 pacientes, pero de no poder pagar la renta están en riesgo incluso de ser desalojados además de que están sin servicio de agua.



“No nos han traídos pipas, de hecho, la familia es que la compra la pipa de agua y no tenemos y ahorita tenemos también el adeudo de la renta, el dueño de la renta nos está pidiendo lo que se debe de la renta y si no será cuestión de desalojar porque es una cantidad muy grande”, dijo.

Precisó que deben cerca de 34 mil pesos de meses atrás que no han podido cubrir ante la falta de apoyo además que la deuda de agua llega a los 8 mil pesos.

La encargada ofreció su número de teléfono celular 221 278 70 38, para que le llamen las personas que deseen dar alguna donación.



Ese albergue da atención a enfermos que acuden al Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Meza” en su mayoría de escasos recursos y que provienen de otras localidades y municipios del estado.

“No hemos tenido ninguna respuesta y ningún apoyo ni económico ni de agua ni de despensa nada y hay demasiado paciente, tenemos a alrededor de 20 pacientes y tenemos colchonetas también para quien quiera dormir”, añadió.