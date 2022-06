Piden empresarios que grúas respeten la ley

junio 26, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEMX), Fernando Arana Watty hizo un llamado a las autoridades de tránsito del Estado para que se revise el trabajo de las empresas de grúas que operan en la entidad y así evitar que se cometan abusos en contra de los automovilistas.

En ese sentido, el empresario resaltó que se han tenido múltiples quejas acerca del actuar de los operadores de las grúas, por lo que es necesario que se tomen medidas para garantizar que el servicio que prestan sea acorde a los reglamentos pues en muchos casos los autos son llevados al corralón sin que la infracción cometida lo amerite.

«Vemos que es algo que está lacerando a la ciudadanía, hemos visto que las grúas se han apoderado de atribuciones que no les corresponden, no pedimos que les quiten las concesiones, sino que se respete el reglamento porque en muchos casos no es necesario el arrastre y el corralón, pero vemos que a veces abusan y tratan al conductor como si cometiera un delito cuando se trata de una falta administrativa», indicó.

Asimismo, Arana Watty resaltó que está situación se ha presentado en múltiples puntos del Estado, por lo que es importante que las autoridades puedan intervenir, por lo que ya ha sostenido reuniones con el titular de la Dirección de Tránsito en donde se le ha pedido que se tomen cartas en el asunto y así evitar abusos y malos entendidos.

Finalmente, agregó que otro aspecto importante que requiere atención es el mejoramiento de la señalética en la ciudad, pues dijo que en muchos casos no existe claridad de cuáles son los sitios en los que está prohibido estacionarse.