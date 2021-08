Piden justicia beisbolistas veracruzanas

agosto 4, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. ¡Les volvieron a decir que no! El Instituto Veracruzano del Deporte, a través de su área de metodología, que encabeza Manuel Ismael Peralta Fernández, negó el respaldo de un autobús para transportar al equipo femenil de beisbol Sub 15 que deberá competir, a partir del sábado venidero, en el Campeonato Nacional de la especialidad, en Piedras Negras, Coahuila.

La excusa es irrisoria: “Los recursos están siendo destinados principalmente a las disciplinas que participan en los Juegos Nacionales Conade 2021”. Es decir, si tu actividad no está en ese evento no habrá apoyo.

Por segunda ocasión consecutiva, el IVD negó respaldar al beisbol femenil. En 2019, con Víctor Iván Domínguez Guerrero como director no se le quiso brindar transportación a Hidalgo, aunque la presión social “ayudó” a que el dirigente reculara la decisión.

Ahora, con José Alberto Nava Lozano, como encargado de despacho, la sensibilidad es de piel de lagarto. Ignoró por completo la petición de la Asociación de Beisbol del Estado de Veracruz y a la Liga de Beisbol Femenil.

La entrenadora Rubí Lizeth García Díaz solicitó ya incluso el respaldo en el Congreso del Estado, pero las cosas no cambiaron mucho.

“Tenemos las esperanzas que pueda intervenir la Secretaría de Educación, no estamos pidiendo mucho, el camión que nos puedan mandar, ése aceptaríamos, puesto que ya trabajamos aparte para generar ingresos y pagar uniformes, hospedaje y alimentación.

“Seguimos confiando en nuestras autoridades, incluso llegar a alguna negociación, a lo mejor de poder de dar una parte, porque pagarlo todo saldría por mucho de nuestro presupuesto, el más barato que logramos cotizar es de 93 mil pesos.

“Acudimos al Congreso del Estado para buscar la gestión con las diputadas Elizabeth Cervantes (Comisión del Deporte) e Ivonne Trujillo (Equidad de Género) para gestionar ante la Secretaría de Educación, pero no hemos tenido respuesta”, explicó.

Si no obtienen el respaldo del transporte, el equipo podría no asistir a la justa nacional porque las jugadoras ya no podrían costearlo, ya que cada una de ellas reunió, a través de rifas y vendiendo cosas, aproximadamente siete mil pesos para cubrir el costo de uniformes, hospedaje y alimentación

“La decisión del IVD es injusta, con base en el trabajo y resultados que como mujeres deportistas hemos dado, ya dos años consecutivos dando medalla de bronce y creemos que tenemos equipo para llegar hasta la final, eso es lo que pretendemos”, sentenció.