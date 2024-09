Piden la destitución del juez que suspendió X en Brasil

Cientos de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se concentraron este sábado 7 de septiembre, en el corazón de São Paulo para exigir la destitución del juez de la Corte Suprema que suspendió la red social X por los continuos desacatos de Elon Musk.

La protesta se registró en la concurrida Avenida Paulista y ha reunido a brasileños de distintas regiones del país, en su mayoría vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional y con carteles con proclamas contra el Supremo, coincidiendo con el Día de la Independencia.

“Fuera Alexandre de Moraes” fue el mensaje más repetido por los manifestantes en alusión al juez que el pasado 30 de agosto ordenó el bloqueo de X hasta que Musk cumpla con las sentencias emitidas para eliminar ciertos perfiles de noticias falsas de su plataforma.

