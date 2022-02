Piden no embaucar ni espantar a la gente; los menores no están en riesgo de Covid-19

febrero 26, 2022

Regina Montes. Xalapa. El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que aunque las cortas se tendrán que pronunciar, llamó a no “embauquen a la gente porque hay mucho zopilotaje”.

Lo anterior en relación a los amparos que se han interpuesto para vacunar contra el Covid-19 a menores de 5 a 11 años de edad pues subraya que los niños no están en riesgo.

En entrevista señaló que, por sentido común, “no espanten a la gente porque no hay riesgo para los menores”.

Señaló que por ética no se puede inocular a los infantes y criticó que haya abogados que al “no tener trabajo buscan quién los patrocine”.

Recientemente dijo que la asociación Civil “Punto Derechos Humanos” recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncien al respecto y se les pueda inocular.

“Los menores por naturaleza son sanos y entre más chico esta más sano es, entonces por ética no se experimentó en menores, no hay vacuna autorizada para ello a nivel de organismos internacionales solamente la Pfizer que la fue la única que se aprobó de 12 en adelante si era por comorbilidad (…) No podemos vacunar a menores de 12 años por ley, por ética y por salud porque no hay vacuna para ellos aprobada, ni por organismos internacionales ni por la Cofepris (…)”.

Por ello, llamó a que se embauque a la gente porque hay mucho “zopilotaje, un amparo cuesta entre 10, 20 y 30 mil pesos y los abogados luego no tienen mucho trabajo a lo mejor y andan queriendo ver quién los patrocina y luego hay otro tipo patrocinios que son más los políticos, respeto el derecho y la libertad de la gente y que se manifiesten”.