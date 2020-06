Piden prudencia a empresarios en supuesta marcha «no pacífica»

junio 23, 2020

Regina Montes/Xalapa.- Luego de que circulara en redes sociales una convocatoria para realizar una protesta “no pacífica” para exigir la apertura de centros nocturnos y se acabe la ley seca, el regidor titular de la comisión edilicia de Comercio Francisco Javier Villagómez aseveró que se desconoce quienes están detrás de esto, pero hizo un llamado a la prudencia.



Dijo que desaprueban ese tipo de actitudes puesto que no es el momento de generar confusión ni confrontamiento con las autoridades.



“Entendemos muy bien la situación que están pasando ya son tres meses que no tienen alguna actividad, pero deben entender que eso no lo estableció propiamente por gusto el ayuntamiento, es una necesidad sanitaria que nos están pidiendo a nivel mundial, nacional, estatal y por supuesto que nosotros debemos hacer los correspondiente”, dijo.



Recordó que están trabajando en los protocolos para poder iniciar la nueva normalidad en el sector comercial de la mano con el sector salud.

En ese tenor exhortó a los empresarios a ser prudentes, aunque dijo que ha hablado con algunos de ellos quienes han expresado que no participarán de esa movilización puesto que reconocen la labor de la autoridad municipal.

Consideró que esa protesta sería un acto de provocación y aunque respetan el derecho a la libre manifestación deberán analizar si será necesario prepararse con elementos de Seguridad Pública.



“Desafortunadamente cuando hay un grupo los llama al desorden y que no tiene ni firma, lo hacen de manera clandestina y se deja entrever que no son propiamente los mismos empresarios dedicados a bares y cantinas sino otro tipo de gente”, dijo.



Remarcó que las autoridades municipales tienen las puertas abiertas para seguir atendiendo sus demandas y solicitudes pues insistió en que entienden su situación y se está trabajando para regresar a la nueva normalidad una vez que el semáforo lo permita.