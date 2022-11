Pidieron el préstamo de un monumento Maya para presentarlo en un museo de Nueva York

noviembre 12, 2022

Redacción Xalapa.– El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) pidió el prestado temporal de la Estela 51 de Calakmul, que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología (MNA), así que esta impresionante pieza viajará temporalmente a Nueva York.

Este museo inaugurará una nueva exposición titulada «Lives of the Gods: Divinity in Maya Art», que tratará sobre la representación artística de los dioses mayas, estando disponible desde el 14 de noviembre del 2022 hasta el 2 de abril del 2023.

Ante ello, el MNA realizó con profesionistas el traslado de la pieza arqueológica Maya y mediante redes sociales compartió el proceso para el desmontaje de este monumento que se encontraba en el museo mexicano.