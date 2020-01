Pilgrims no cuenta con permiso para construir granjas avícolas

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- La empresa Pilgrims carece de un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de dos granjas avícolas en las localidades de La Bocanita, municipio de Actopan, y Los Atlixcos, en Alto Lucero.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Rocío Pérez Pérez.

Cabe recordar que la compañía inició sus trabajos desde el año pasado.

“Sobre este tema en particular no nos ha llegado a nosotros en la Secretaría. Nosotros ya hicimos el exhorto y atendimos personalmente al representante legal para decirle los pasos a seguir y que deben presentar a la Secretaría y hasta el momento no nos ha llegado”, añadió la funcionaria estatal.

La entrevistada indicó que en caso de que se estén llevando a cabo las obras, la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) será la instancia encargada de emprender las medidas necesarias.

Y es que en La Bocanita, los pobladores de organizaron para intentar detener el proyecto, pues consideran que los trabajos han afectado al entorno ecológico.

Los habitantes indicaron que alrededor de 20 hectáreas han sido devastadas para la construcción de un granja con un criadero de 16 mil pollos al mes.

La gente consideró que la obra podría ocasionar afectaciones a 800 familias de La Bocanita y otras mil del ejido La Esperanza.

Los habitantes de Los Atlixcos se han manifestado por la deforestación de 30 hectáreas.