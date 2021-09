Pink Floyd relanzará “A Momentary Lapse of Reason”

septiembre 3, 2021

Ciudad de México. ¡Atención, fanáticos de Pink Floyd! Vayan preparando el martillo para romper el cochinito, pues David Gilmour, anunció el relanzamiento del decimotercer álbum de la legendaria banda de rock progresivo. Se trata de A Momentary Lapse of Reason. En 1987, el material, que incluyó pistas como Learning to fly y Yet another movie, tuvo un enorme éxito comercial y una notable aceptación entre la crítica musical. Sin embargo, desde entonces, el guitarrista no estaba del todo satisfecho; según sus impresiones, los temas podían mejorar hasta llevarlos al nivel de lo que la banda logró con Dark Side of the Moon.

Paquete de LP’s de “A Momentary Lapse of Reason”

En 2019, Gilmour se reunió con Andy Jackson, ingeniero en sonido que anteriormente había trabajado con Pink Floyd, y con Bob Ezrin, productor discográfico responsable de The Division Bell y The Wall. Juntos, trabajaron arduamente para pulir las pistas de A Momentary Lapse of Reason (también producido por Ezrin). En sus esfuerzos, emplearon grabaciones archivadas del tecladista de la banda, Richard Wright. Sorpresivamente, también llamaron a Nick Mason, quien trabajó en nuevos arreglos para la batería. Así, obtuvieron el notable resultado que está incluido en la colección The Later Years, lanzada en 2019.

El álbum, reeditado en aquella ocasión con una nueva portada, ahora se lanzará al mercado individualmente. Los fanáticos podrán adquirirlo en formato CD aunque también, para los más nostálgicos, estará disponible el vinilo. El disco contendrá los 11 temas originales, que sonarán con la más alta calidad. Por si fuera poco, se incluirá un DVD y Blu-ray con material adicional. Y, desde luego, no podía faltar el cuadernillo que suele acompañar a estas ediciones de lujo, y que es esta ocasión se compondrá de más de 40 páginas.

¡No dejes escapar esta extraordinaria reedición! Visita el sitio web oficial de Pink Floyd, donde podrás adquirir A momentary lapse of reason a partir del próximo 29 de octubre.