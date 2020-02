Piojo Herrera no descarta dirigir en un futuro en la MLS

febrero 27, 2020

México/Récord. A unos días de que ruede la esférica en el inicio de la campaña 2020 de la MLS , Miguel Herrera, técnico del América, reveló que en un futuro sí contemplaría dirigir en la unión americana.

En entrevista con el programa de ESPN, ‘Jorge Ramos y su Banda’, Miguel reconoció que el certamen estadounidense está en crecimiento y no le cerraría las puertas a un buen proyecto.

Foto: Web

“Siempre he dicho que no descarto ninguna posibilidad. La MLS va creciendo a pasos agigantados, los equipos son sólidos, pero la exigencia no crece a tal grado de decir ‘si pierdes tres partidos, te vas’, hay equipos en formación, tratas de cumplir tus ciclos de contrato porque la exgencia no es a ‘full’.

“Los dueños son más conscientes de que hay equipos en formación, pero no descarto nada, si el día de mañana no sigo en el América y hay una oferta atractiva en todos los aspectos, no sólo en lo económico, lo consideraríamos, si hay un proyecto bueno, lo analizamos”, sentenció.