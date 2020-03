Plácido Domingo dio positivo por coronavirus

CDMX/AlMomentoMX. El tenor español, Plácido Domingo, dio a conocer por medio de sus redes sociales que dio positivo por coronavirus y que tanto él como su familia se encuentran en aislamiento y con tratamiento médico.

”Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por Covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y las pruebas han dado positivo”, ha confesado en su página de Facebook.