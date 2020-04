Plan económico de AMLO es una burla: CCE

abril 6, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. El Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz manifestó su indignación tras el informe de gobierno trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que además anunció el Plan de Rescate Económico con motivo de la crisis por la pandemia del Coronavirus y calificaron como una “burla” las acciones anunciadas ya que no contemplan ni soluciones económicas ni apoyo al sector productivo.

José Manuel Urreta Ortega, presidente de este organismo, sostuvo los millones de empleos de próxima creación mencionados por el ejecutivo tendrán costo directo al erario público y no formarán parte del sector productivo.

“Nos sentimos indignados, dio su quinto informe de gobierno. Sería muy lamentable que le salgan mal las cuentas o no le haga caso a su secretario de Hacienda, quien debe recomendarle usar recursos del Fondo Monetario Internacional. Fue una burla este tema. El empleo del que habló está relacionado al gasto público. No sabe lo que es pagar el seguro social. No sabemos si las micros, pequeñas y medianas empresas van a seguir existiendo en dos meses y él dice que los grandes empresarios no necesitan ayuda”.

En este sentido, lamentó que no se apoye a las empresas tractoras porque si estas colapsan se darán afectaciones en cascada que afectarán severamente la economía del país.

Urreta Ortega señaló que próximamente los diferentes organismos empresariales sostendrán reuniones con la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales para analizar qué esquemas pueden adoptarse a favor de las empresas mexicanas.