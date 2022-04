Planilla Naranja llevaría ventaja en la elección de directivas de la Sección 32 SNTE￼

abril 1, 2022

Regina Montes/Xalapa. La Planilla Naranja, que encabeza Daniel Cobarruvias está obteniendo la mayoría de la votación, según resultados preliminares.

Señalaron que fue una jornada electoral histórica en la vida de la Sección 32 del SNTE, pues las y los trabajadores de la educación ejercieron su derecho de elegir a sus representantes.

Se trató de un proceso en el que no se reportan incidentes más allá de agremiados que no pudieron ejercer su voto al no aparecer en el padrón y no haber resuelto la situación dentro del plazo que la convocatoria marcaba.

Refirieron que fue buena la participación en las trece regiones que conforman esta sección sindical, siendo la mayoría de la votación, de acuerdo a los resultados ya públicos en las ‘sábanas’ que se colocaron en los centros de votación, con los resultados, sería la planilla Naranja, con un amplio margen sobre las demás planillas, estimando un 3 a 1, al momento.

Este resultado ratifica el liderazgo de Juan Nicolás Callejas Roldán en la Sección 32, la más grande del país.

Mientras que Daniel Covarrubias invitó a las demás planillas a trabajar unidos a favor de las y los trabajadores de la educación.