Plantea AMLO un centro de información sobre atención a la salud

Ciudad Juárez/Notimex. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno plantea abrir un centro de información que exponga quiénes son los responsables de garantizar medicinas, médicos e infraestructura en el sector.

Al ser cuestionado sobre las cuotas que se cobran en hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el mandatario afirmó que existe una oposición ideológica ante el hecho de brindar salud gratuita a la población vulnerable.

«Tenemos que respetar (esas ideologías), pero se tiene que entender que nosotros planteamos una transformación y que se iba a garantizar el derecho a la salud y a la educación, no un privilegio», dijo.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que es importante emprender una campaña de comunicación para sensibilizar a doctores, enfermeras y demás personal médico sobre la necesidad de atender a la población vulnerable.

“Si se argumenta, esgrime, que no va a tener medicinas, materiales de curación, sin cuotas, que lo diga, porque no le tiene porque faltar para la medicina, materiales de curación y la limpieza”, dijo en conferencia de prensa.

López Obrador reconoció que el Insabi llevará a cabo un proceso para lograr la gratuidad en los servicios, pero apuntó que por mandato constitucional se debe garantizar el derecho a la salud.

En ese sentido mencionó que “la Constitución establece el derecho a la salud y ahora la nueva ley lo señala. No se pueden cobrar cuotas para atender a la población, pero es un proceso.

“Hay quienes no ven bien esto, no solo por cuestiones económicas o porque estén haciendo un negocio con las cuotas, pero se da, que de repente ya no va a haber ese manejo de dinero. Es una cuestión ideológica, de mentalidad”, comentó.