Playas de Boca Del Río estarán abiertas en Semana Santa: Alcalde

marzo 3, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El alcalde de Boca Del Río, Humberto Alonso Morelli, aseguró que las payas del municipio permanecerán ciertas durante la temporada de Semana Santa, aunque se aplicará protocolos sanitarios a los bañistas para evitar contagios de COVID-19.

Dijo que están detallando el operativo que implementarán en conjunto varias áreas del municipio, pero garantizó que el municipio estará listo para recibir a los turistas, pus recordó que es en esta época vacacional cuando más afluencia de visitantes tiene Boca del Río.

“Todavía no tenemos el operativo definido, estamos trabajando, pero si les puedo anticipar que vamos a tener muy vigiladas las playas para que no tengamos aglomeraciones en exceso, que exista sana distancia y tenemos un equipo de trabajo con tránsito, policía, protección civil y con muchas áreas operativas para cuidar que sean vacaciones sanas, que no exista la posibilidad de contagios y vamos a estar muy pendientes que utilicen cubrebocas y reforzar la aplicación de gel antibacterial”, dijo.

Agregó que se implementará también una campaña de publicidad con las recomendaciones para los turistas y así evitar la propagación el coronavirus.