PMA pidió a Granjas Carroll dejar de operar en Veracruz: Carlos Juárez

noviembre 18, 2024

Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- A decir del titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Juárez Gil la actual administración ya notificó a la trasnacional, Granjas Carroll que deben dejar de operar en el municipio de Perote.

En su comparecencia ante diputados locales, el funcionario aseguró que la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) ya notificó a la empresa dedicada a la cría de cerdo y pollo que debe cerrar sus granjas que operan en el municipio de Perote.

Las Granjas Carroll operan en Veracruz y el Estado de Puebla, el mayor número de granjas están instaladas en la entidad vecina.

Durante la comparecencia, la primera de la glosa del último informe del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado sobre los hechos registrados en el municipio de Totalco, en el mes de junio, cuando tras el desalojo de una protesta frente a la trasnacional, se reportó la muerte de los hermanos Jorge y Alberto Cortina.

Al responder al priista Héctor Yunes Landa, con quien se confrontó verbalmente, aseguró que el gobierno del Estado no fue omiso ante el actuar de cinco policías estatales que activaron sus armas contra los habitantes de Totalco.

“Es importante comentarlo, nosotros no vamos a andar ocultando a nadie, ni protegiendo a nadie, somos el único gobierno que ha actuado contra policías que han andado delinquiendo o desapareciendo. Fue el caso de un director de operaciones, nosotros no protegemos a nadie, ni a policías, ni a los alcaldes, incluso, siendo de nuestro partido, es muy claro decirlo, no somos iguales.

“Quiero comentar que, respecto a la legítima (demanda), digamos, tema que pedían los pobladores que era la clausura de las granjas, ya se notificó hace algunos días que tiene que salir de la zona por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente, nosotros si hacemos cosas inmediatas”.

El funcionario evitó responsabilizar a algún funcionario del gobierno del Estado, como el responsable de dar la orden de desalojo y accionar sus armas contra los manifestantes, que provocó las muertes de dos personas.

“Actualmente, cinco policías que actuaron fuera de protocolo están en prisión, de inmediato se detuvieron. A las familias se les dio atención psicológica y reparatoria. Desde el día que sucedió hemos estado muy atentos”.