Población acata poco a poco recomendaciones sanitarias

mayo 30, 2020

Regina Montes. Xalapa. El director de Protección Civil, José de Jesús Vargas Hernández aseveró que aunque inicialmente había renuencia, la población ha ido poco a poco acatando las medidas sanitarias recomendadas al acudir a las instituciones bancarias para disminuir los riesgos de contagio de Covid-19.

“Nos estamos avocando a los bancos, si te das un recorrido toda nuestra gente, como es fin de mes, en los bancos se suele acumular muchas personas y se están ofreciendo el cubrebocas y aprovechando para recomendarles la sana distancia”, dijo.

Recordó que hubo un acuerdo con las instituciones bancarias en el que se comprometieron a estar ofreciendo gel antibacterial y el uso de cubrebocas adentro.

“Que no haya más de 20 personas en el banco haciendo actividades y salir y hacerlo también de manera fluida para que la gente no esté haciendo colas y sea esto una forma dinámica y no haya riesgos de contagios en esas filas”, dijo.

Reconoció que, aunque al inicio de esas medidas había cierta renuncia de la población para acatarlas, conforme van avanzando los días y operativos, la población va acatando las instrucciones.

“Sobre todo con estas delimitaciones que se han hecho para la entrada al centro, como el área de Seguridad Púbica les pide que entren con sus cubrebocas, la gente ya viene en el entendido de que lo debe usar y se está llevando a cabo eso”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que todos los días continúan sanitizando los tianguis y mercados, así como oficinas que siguen atendiendo a la población.