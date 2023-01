Pobladores de Tancoco ya no quieren trabajar: alcalde

enero 13, 2023

Isabel Ortega/Xalapa. Pobladores del municipio de Tancoco, ubicado en la zona norte del Estado, ya no quieren trabajar, pues prefieren vivir de los apoyos sociales, informó el alcalde de Morena, Celerino Hernández Mena.

El munícipe afirmó que, si bien los programas sociales del gobierno federal tienen una buena intención, la población de Tancoco se conforman con lo que les llega a través de la Secretaría del Bienestar, a modo de apoyo y becas, y evitan el trabajo.

El municipio tiene 5 mil 800 habitantes, de ese total, la mitad cuenta con becas del Bienestar, Apoyo de Adultos Mayores, Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, al ser una población de alta marginación.

Dijo que es más el dinero que llega por programas del Bienestar que por el presupuesto anual del municipio, “llegan cerca de 45 millones de pesos por los programas del gobierno federal, y como parte del presupuesto es de apenas 30 millones de pesos.

“Yo siempre he dicho que la ignorancia es atrevida y en mi pueblo la gente ya no quiere trabajar, porque con el recurso que les mandan ya no quieren trabajar. Yo soy empresario, pero ahora que les digo ya nos los veo, dicen, oiga lo que usted nos pagaba nos lo da el gobierno y ya no quieren hacer nada”.

La gente se está haciendo dependiente de los apoyos sociales lo que, además, está generando más vicios “les está dando el pez en la boca a las personas, por lo que ahora ya no quieren ni pescar, “yo no digo que los programas son malos, pero la inversión federal supera en miles el presupuesto, la gente se está haciendo dependiente de esos apoyos”.