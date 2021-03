Pobladores denuncian que aspirante Morenista los defraudó

marzo 15, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa. Pobladores de los municipios de Tlapacoyan, Atzalan, Altotonga y Martínez de la Torre protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia, tras un fraude a 213 familias que habían resguardado su dinero en la Caja de Ahorro Azotal.

De acuerdo con Rogelia Zavaleta Herrera, habitante de la localidad Quilate Antiguo, municipio de Altotonga, se perdieron 28 millones de pesos en la Caja Solidaria El Azotal, en Atzalan, desde el año 2016.

Los afectados presentaron una denuncia colectiva por fraude en la Fiscalía Regional de Jilotepec; sin embargo, autoridades ministeriales han dado “carpetazo” al caso.

La señora a acusó que Juan Carlos Torres, una de las personas denunciadas por dicho fraude, busca una diputación federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuando ha sido señalado de posibles actos de corrupción.

“Fue el fraude que nos hicieron Juan Carlos Torres y los pensionados que trabajaron ahí (en la caja de ahorro). Juan Carlos Torres anduvo anunciando con una bocina en un vocho, donde decía que depositáramos el dinero ahí y que nos iban a pagar con intereses, nosotros confiamos en ellos, no conociendo cómo eran y, cuando nosotros quisimos retirar dinero, nos dijeron que no había”.

Los encargados de la caja de ahorro pidieron a los inversionistas que esperaran y se comprometieron a solucionar el problema. Pero no fue así.

“Ellos me firmaron un papel donde se comprometían a regresarnos nuestro dinero, cuando ellos lo recuperaran, no sé qué le hicieron. Fuimos otra vez, pero nos dijeron que todavía no había nada”.

Los quejosos amagaron con bloquear la calle Juan de la Luz Enríquez para presionar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y se proceda contra quienes resulten responsables del desfalco financiero.