julio 31, 2022

Dos hechos significativos se dieron en los últimos días; una inflación acumulada al 15 de

julio, del 8.16 por ciento, la más alta en 21 años, y un crecimiento del PIB de 1.9 por

ciento en el presente trimestre, acumulando dos trimestres positivos.

Esta última variable aleja de una recesión a México, pero la visión del presidente López

Obrador, quien sabe de sus posibilidades, ha anunciado un nuevo programa de

austeridad ante una inflación en caminada a los dos dígitos, donde manifiesta que

pasaremos de una república austera; a una pobreza Franciscana, emulada al santo que

así lo declaro en 1208:

“Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco”.

No cabe duda que López Obrador es un conocedor de la política y ha hecho del concepto

austeridad todo un engranaje de lo que es la 4 T para combatir las teorías neoliberales, y

podemos decir que los ejes de su administración los ha fincado en los siguientes

conceptos:

a) No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre.

b) No es la falta de recursos sino el destino que se les da.

c) La austeridad republicana es un pre requisito indispensable para cualquier reforma

fiscal.

Llevo a cabo el primer punto con el ajuste del aparato de gobierno, al reducir sub

secretarias, direcciones generales, direcciones adjuntas, coordinaciones y buscar

consolidar el gobierno con las operativas mínimas.

Continúo buscando la reducción con los órganos autónomos y estableció sueldos

mínimos de la administración pública, con ello su reducción, no lográndolo al cien por

ciento en el poder judicial y en el INE, por ejemplo.

Para cumplir con su segundo objetivo, los ahorros obtenidos los asigno a los programas

sociales: tercera edad, sembrando vida, becas, elimino conceptos como la casa oficial de

los Pinos, vendió aviones (falta uno), guarderías, su producto lo envió a los municipios

más pobres del país y a beneficiarios sociales del bienestar

El tercer objetivo lo lleva a cabo, no aumentando los impuestos, si ha combatido el rezago

fiscal, sobre todo el de los grandes usuarios, estableciendo conceptos que hacen a los

causantes no olvidar al SAT.

Siguen siendo sus principales postulados:

Cero corrupción, cero impunidad y acaba de agregarle; austeridad. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Las medidas que tomarán para la pobreza franciscana, serán de ahorros en viajes,

viáticos una mayor comunicación vía remota, seguir buscando liquidez a través de los

fideicomisos que quedan 162 de 329 que había en el año 2020.

Los recursos de los extinguidos, según fuentes oficiales, se ocuparon para la compra de

vacunas, programas de fortalecimiento para la economía como los microcréditos

familiares, apoyo a obras a la vivienda; básicamente se atendieron los efectos del covit –

19.

En el anuncio del sub secretario de hacienda Gabriel Yorio cito además de la eliminación

de viajes, viáticos; la búsqueda de liquidez a través de los fideicomisos sobrevivientes,

seguir combatiendo la evasión fiscal, la utilización de aquellos sub-ejercicios

presupuestales para atarlos a lo autorizado por Congreso.

Se continuará con la política de no deuda (?), no recorte sobre gasto prioritario como los

del bienestar y los programas de inversión que ya conocemos.

Es decir, el gasto en dos bocas, tren maya, tren tras-ístmico, continuarán pese a los

aumentos considerables por la inflación que no se sabe para cuando terminen, solo ver el

precio de los principales insumos como cemento, acero, tecnológicos.

Lo que no se puede prever es la inflación ascendente que ha pegado a los propósitos del

presidente con su canasta o listado básico, pues continúan incrementándose aun los que

no están como la tortilla, van en carrera ascendente, sus precios son disímbolos

dependiendo de la logística y la cadena de distribución, en esta última referencia que

hace INEGI señala que los principales aumentos se dieron, papa, huevo, naranja,

refrescos envasados, paquetes turísticos, boletos aéreos.

La inflación no se ha incrementado más, en razón del subsidio que mantiene el gobierno

federal en el IEPS a los combustibles, que ha tomado cifras impresionantes, que ha sido

compensada en parte con los excedentes en la venta del crudo, quien sabe hasta cuándo

se acabe la cuerda.

De la inflación y sus repercusiones, los principales analistas son las amas de casa, que

ratifican que ningún dinero les alcanza, pues manifiestan que sacan un billete de $ 500.00

y les devuelven centavos; antes les daban pesos.

Ratificamos que la inflación al que más afecta es a los pobres, al rico no le importa lo que

suba, pues siempre tendrá con qué.

La clase media se ha alejado de los carros nuevos, cada día faltan más recursos para

comprarlos y a crédito con las tasas al alza; es caer en el buró de crédito

irremediablemente.

Los fabricantes ven que el segmento de venta es el alto y por eso los Mercedes, Audi,

GM, Suburbans, Cupras, hasta el segmento de Taiguan VW, Honda, CRV, Sorrento Kia;

para los medieros, están el March, Nissan, Ibiza SEAT, el Vento VW (posiblemente sea

descontinuado), apuradamente un Suzuki.

Malos tiempos para la mayoría de los mexicanos, solo debemos preocuparnos para

pasarla hasta Mejores tiempos, los actuales no son nuestros.

JFA.31.07.22. www.sinergiaenpromocion.com