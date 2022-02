Poca participación en primer día de refuerzo a personas de 30 a 39 en Veracruz

febrero 15, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Este martes inició la aplicación del refuerzo de la vacuna covid a personas de entre 30 y 39 años del municipio de Veracruz, aunque en el módulo también se atenderá a personas rezagadas de otras generaciones, a este rango se le aplicará el biológico AstraZeneca, según informó el delegado de programas del bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Aunque en esta ocasión los módulos no lucieron abarrotados de personas, quienes acudieron resaltaron la importancia de mantener vigente la inmunidad contra el Covid-19 para que la pandemia finalice lo más pronto posible y acabar con la crisis sanitaria que ha llevado también a una crisis económica a muchos sectores productivos en todo el país.

“Yo digo que si es muy importante porque nadie no garantiza que estemos libres de esto, no esperaba yo este refuerzo, yo viajo muy seguido y es importante que se vacunen, nos ha tocado la suerte de que por parte de la familia nadie se ha enfermado y tenemos que seguir vacunándonoslas para que no caigamos en la enfermedad”, dijo Jorge Arcos.

“Yo digo que se deben de vacunar para acabar con esto, ha sido una situación muy complicado y deberían de tomar conciencia por todos”, señaló Miriam González.

“Consideró que después de las fechas que acaban de pasar es super correcto y lo más adecuado, hay personas que no están conforme con el tipo de vacuna que les tocó, pero a estas altura cualquier es buena”, comentó Martín Lorenzo.

Este martes quienes acudieron a aplicarse la vacunas fueron aquellas personas con apellidos de la A a la D en los 4 módulos instalaciones en: Ágora y campo deportivo de las Amapolas, Estadios Luis De la Fuente “El Pirata”, Instituto Tecnológico de Veracruz y el Colegio de Bachilleres #62 del Estado de Veracruz ubicado en la colonia Antorchista.