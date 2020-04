Pocas cuentas de banco, obstáculo para transferencias SPEI

abril 4, 2020

México/Notimex. El Banco de México (Banxico) estima que alrededor de 70 millones de mexicanos tienen acceso a teléfonos inteligentes, los cuales tienen el potencial de ser emisores y receptores de pagos electrónicos.

Sin embargo, únicamente unos 37.3 millones de mexicanos mantenían al menos una cuenta bancaria.

“Es decir, aún existe una parte importante de la población que no tiene acceso al SPEI por no ser cuentahabiente o que tiene una cuenta bancaria, pero actualmente no realiza transferencias electrónicas”, afirmó el banco central.

En su Informe anual sobre Infraestructuras de los Mercados Financieros 2019, la institución refirió que adicionalmente, existen áreas de oportunidad en las operaciones iniciadas por los cobradores.

A pesar de las reducciones en comisiones que se han presentado en los últimos años, la red de pagos con tarjetas podría no ser una opción viable económicamente para pequeños comercios.

“Por otra parte, los pagos de comercio electrónico en algunos casos pueden llegar a ser considerados riesgosos y las domiciliaciones presentan para los compradores el riesgo de recibir cargos no reconocidos”.

Por lo anterior, el Banco de México puso en marcha el CoDi y al 31 de diciembre de 2019, se habían validado más de 1.5 millones de cuentas, de las cuales más de 71 mil habían realizado al menos un pago y 60 mil habían realizado al menos un cobro.

Del 30 de septiembre, fecha en que inició operaciones CoDi, al cierre de 2019, se registraron un total de 145 mil 905 pagos realizados en esta plataforma, lo que corresponde a mil 569 pagos diarios. Los montos asociados a los pagos realizados con CoDi, en el mismo periodo, alcanzaron una cifra de 99 millones de pesos. Lo anterior, ubicó al monto promedio por pago en 678 pesos.