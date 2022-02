Podrían suspender actividades deportivas por semáforo rojo en Coatepec

febrero 21, 2022

Juan David Castilla/Xalapa. En el municipio de Coatepec se reforzarán las medidas sanitarias tras el retroceso en el semáforo epidemiólogo regional al color rojo, de riesgo máximo de contagio.

Así lo dio a conocer la regidora cuarta del Pueblo Mágico, Sofía Leticia Viveros Colorados, quien añadió que si continúan en ascenso los contagios podrían suspenderse las actividades deportivas.

“Si esto empeora, sí se tomarán las medidas pertinentes para evitar los contagios”, insistió.

La funcionaria municipal declaró que no será obligatorio el uso de cubrebocas y esta administración no contempla aplicar sanciones a quienes no lo usen en espacios públicos.

“Yo creo que somos mayores y como personas adultas que somos, tenemos cada quien su responsabilidad”, expresó. También mencionó que la regiduría a su cargo entregó paquetes de gel antibacterial y jabón en algunas escuelas de Coatepec que solicitaron dichos apoyos.