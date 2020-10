Poetas mexicanos califican de «deslumbrante» a Louise Glück

octubre 8, 2020

La Jornada. En estos tiempos de desolación y desamparo, poetas mexicanos celebraron que la Academia Sueca haya reconocido el trabajo de una colega, la estadunidense Louise Glück, a la que calificaron de “deslumbrante”.

La poeta María Baranda dijo que en un mundo que parece que se está diluyendo, en el sentido más trágico, es importante el Nobel de Literatura a una autora “que abre siempre un sitio al otro lado de la realidad.

“Leer sus poemas es atravesar ese instante en que va a suceder algo. No es fácil lograr una poesía que despliegue ese momento de apertura entre la luz y la tiniebla. Sus poemas se tensionan entre el pensamiento y el silencio, parten de ideas simples pero logran dibujar nuestros peores dramas y abismos.

“Muchos de sus poemas hablan de la mitología como algo cercano, presencias que transforman su propio horizonte y que padecen su historia y su tiempo, pero que parecen librarse de eso en los poemas de Glück. Ella escribe desde los más íntimos anhelos con una voz sencilla que nos otorga un mundo bastante complejo. Su tono melancólico le permite una mirada en lo que importa: el descubrimiento del ser, de nosotros mismos”.

Margarito Cuéllar, recién galardonado con el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez recordó que la primera vez que leyó el nombre de Louise Glück “fue en la revista Deslinde de Monterrey, en los años 90. El poema se titulaba Para mi madre. Seguramente por el apellido me quedé con la idea de que se trataba de una poeta alemana. Después me fui encontrando poemas suyos sueltos por ahí. Desde ese primer encuentro me queda el flashazo de una poesía intimista que los críticos llaman ‘confesional’.

“Sus poemas son aparentemente sencillos, pero de largo alcance, por lo tanto, de una sensibilidad que al menos a mí me resulta deslumbrante. Sus textos parecen iniciar siempre una conversación. Esta vez la poesía gana. Y que sea una mujer la designada, me encanta”.

La poeta zapoteca Natalia Toledo también manifestó que el Nobel de Literatura haya recaído en una colega, “porque la poesía nos transparenta, muestra de qué esta hecha la humanidad, nos vulnera. Son las palabras que se sienten, que tienen olor, que tienen verdad y belleza. La poesía sale de lo más profundo que tiene el ser humano, de su vida.

“Los zapotecas tienen muchas formas de nombrarla: diidxadó, palabra sagrada; diidxa’ naxhi, palabra que tiene aroma, que invade los sentidos; diihxa’ Guie’, palabra flor, que se abre como una flor; diidxa’ lij, palabra poderosa que contiene verdad, entre otras. En general, la palabra nos hizo personas, por eso tiene un efecto en nosotros.”

El poeta Alberto Blanco comentó que “siempre es un gusto ver que se reconoce el trabajo de una excelente poeta, como es el caso de Louise Glück. Y siempre es de celebrar que la poesía no desaparezca del radar de los lectores y lectoras, que no se piense en la literatura como un asunto que tan solo compete a los prosistas y los narradores. Además, es la primera poeta en recibir el Nobel desde que la gran poeta polaca Wislawa Szymborska lo obtuvo en 1996.