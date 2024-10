Policía de Argentina realiza cateo al hotel CasaSur tras la muerte de Liam Payne

Redacción Xalapa.- Durante la noche del miércoles 23 de octubre del 2024, la Policía de Argentina realizó un cateo al hotel CasaSur en Buenos Aires para continuar con la investigación de la muerte del famoso cantante británico, Liam Payne, exintegrante de la boy band, One Direction.

Elementos de investigaciones especiales y tecnológicas arribaron a la zona para concretar un allanamiento de la zona ordenado por la Fiscalía, pues algunos artículos eran de interés para la investigación. Dentro del operativo se decomisaron las computadoras de lobby del hotel.

Este cateo se realizó un día después de que el padre del cantante, Geoff Payne recibiera los resultados de los estudios toxicológicos de su hijo.

El cantante Liam Payne, falleció por múltiples traumas y una hemorragia a los 31 años, presuntamente por haberse arrojado desde un tercer piso de un hotel en Argentina.

