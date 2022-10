Policías en Veracruz son perpetradores de delito con uniforme: Solecito

octubre 22, 2022

Xalapa, Ver.- La salida de Hugo Gutiérrez Maldonado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no es suficiente para que la dependencia sea operativa y dé resultados a la ciudadanía, se requiere reestructurarla. Los policías son perpetradores de delitos con uniforme.

La integrante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía Díaz Genao opinó que la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado es solo una forma de simular el cambio de la corporación policial; persiste la injusticia: inocentes inculpados, culpables que andan sueltos, no hay investigación y no se resuelven delitos de alto impacto, todos siguen impunes.

La activista descartó que Gutiérrez Maldonado pueda ser investigado por presuntos hechos delictivos, pues el gobierno de Morena y el secretario de gobierno Eric Cisneros

“Que cambien al director no significa que vaya a haber cambios sustanciales. Ellos podrán hablar de la baja de los índices (delictivos) pero no en la realidad, porque muchas veces los índices no dicen las cosas como son. En Veracruz persisten las desapariciones y feminicidios que no contabilizan o no los tipifican, 55 en lo que va del año, y en cuántos hay un proceso y en cuántos hay imputados.

“Es como los desaparecidos, no tenemos ningún proceso o imputado por las desapariciones de Solecito, que son más de 300, entonces, estos son juegos que está jugando la autoridad, con nosotros que no cuenten para eso”.

Por el contrario, dijo, solo se está queriendo quedar bien en la imagen de que se está trabajando y que todo está bien, quiere que la gente crea eso, “yo caí con Javier Duarte que decía que todo estaba bien, buen chasco me llevé”.

Explicó que en todas las estructuras de procuración de justicia en Veracruz solo se simula con estadísticas “fabulosas”, el problema es que ninguna carpeta tiene avances y no se logra sancionar a personas responsables de delitos como la desaparición.

“No es un director el que va a cambiar, se necesita cambiar todo, una reestructuración de origen” dijo y planteó que los exámenes de control y confianza es una farsa, pues en ocasiones les dan las respuestas a los elementos de la SSP para que sean aprobados.

Descartó que la salida de Gutiérrez Maldonado derive en una investigación a fondo de lo que hizo o dejó de hacer en la dependencia estatal, “pero el secretario de gobierno es el principal encubridor y simulador, ese es el problema, con un secretario así qué podemos esperar”.

Díaz Genao aseguró que el funcionario no está intentando mejorar la gobernabilidad en Veracruz, lo que está haciendo es involucrarse en la operación de todas las instituciones y dependencias, “es un operador político de acciones bastante cuestionables (…) le gusta intervenir en todo lo que hacen los organismos. No hace se trata de sanear estas corporaciones y hacer de la gobernabilidad un hecho y que se acabe con la impunidad”.