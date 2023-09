Política de Facebook

septiembre 21, 2023

¡Ay mis chulos! Si la vida fuera como en el Facebook, todos seríamos muy felices, pero no es así, las redes sociales en este momento son muy populares y a los creadores de contenido o influencers, les pueden servir como una plataforma, pero la realidad es que al elector, no se le convence con videos de tiktok o con tener miles de seguidores y likes, eso no es un sinónimo popularidad y tampoco necesariamente esto, representa la realidad, la presente administración, le pide a los empleados de las dependencias, que les den like a sus publicaciones comenten y compartan, algunos de ellos lo hacen desde cuentas creadas ex profeso para tal fin.

La perorata anterior, es simplemente para entrar en materia, les cuento que muchos de los funcionarios del gabinete estatal, piensan que posteando fotografías con su playera guinda, participando en una brigada o en el tequio, al lado del gobernador García Jiménez, les será suficiente para arrasar en las urnas en junio próximo y eso, no es necesariamente correcto.

La política, nunca se ha tratado de postear 4 fotografías con sonrisa de éxtasis, trapitos nuevos y ajustados, mostrando los atributos, propios o recién pagados; con una leyenda, “Trabajando ando” ¡No señores, señoras! La política y el servicio público, son un trabajo de años, de caminar a ras de piso, de escuchar a la gente, de ayudar a la comunidad, de estudiar, prepararse y ser sensible.

Veracruz ha sido cuna de grandes políticos y funcionarios, es lamentable ver como hoy en día, la política jarocha se ha abaratado tanto, que muchos de los funcionarios cuitláhuistas, quieren ser diputados, senadores, hasta alcaldes y lo único que traen en la mochila, son sus 7 mil seguidores en redes, no traen nada más que eso.

La mayor parte del grupo de funcionarios cuitláhuistas, llegaron a la administración pública, sin experiencia alguna, el gobernador García Jiménez trajo consigo, muchos jóvenes recién egresados de la facultad, la UPAV en su mayoría; o simplemente desempleados y su inexperiencia ha salido carísima.

Hubiera sido deseable, que estos jóvenes aprovecharan la gran oportunidad que tuvieron, y más allá de fotos en sus plataformas virtuales, hubieran aprendido el oficio político, se hubieran acercado al pueblo, hubieran recibido al elector en sus oficinas y se hubieran dado a conocer por sus buenas acciones de gobierno, pero eso simplemente no ocurrió jamás.

Algunos de los funcionarios cuitlahuistas, viven la vida política a través de Facebook, esa política en donde los likes y los coments, son el reflejo de su realidad, esa vida en donde los grupos que tienen de empleados de confianza y que acarrean cada vez que hay mítin, son su voto duro. Muchos de ellos se creen que con estar bonitos y estar buenos, lo demás no importa y en muchos casos, ni bonitos, ni buenos y de la azotea, tampoco les da para mucho, pero siendo sinceros, actualmente al MORENA, aún le alcanza para ganar con cierta holgura, aún con esos muchachos de red social.

Lo interesante sería, que más allá de dar a conocer a través de sus redes sociales que rompieron la dieta y de posar con cara de sensualidad, hablaran de sus propuestas, tuvieran discurso propio y sobre todo que se prepararan para ser gente de provecho.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Con el destape de Omar García Harfuch, con decirles que tuvo tal impacto, que hasta Cuauhtémoc Blanco ayer mismo, dijo que él, ya no piensa contender por el gobierno de Ciudad de México y mejor se queda a recoger el tiradero, que tiene allá en Morelos.

Ese chico Garcia Harfuch, tiene todo para llegar a presidente de México, sobrevivió a un atentado y salió ileso, así se convirtió en héroe, luego meneó poquito las manos y hubo una disminución delictiva en CDMX bajo su gestión, estoy segura que llegará a jefe de Gobierno de Ciudad de México, después será funcionario del Gobierno Federal con Sheinbaum Pardo y tiene grandes posibilidades de ser el gallo de su mentora, para la presidencia en 2030.

El gobierno de Estados Unidos, ofrece 10 millones de dólares por la captura de Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán, los tres hijos prófugos del Chapo Guzmán, que viven tranquilos y tropicales en México.

En el mismo México, donde en una joven estudiante de medicina de 18 años, es víctima de feminicidio a manos de su ex pareja de la misma edad, en ciudad de México, mientras que en Córdoba un niño de 4 años es asesinado en medio de la peor violencia doméstica y se presume el autor fue su hermanastro de 14 años, ese es el México que le estamos dejando a nuestros hijos.

Así las cosas mis chulos, todo mundo quiere ser y contender, nos leemos mañana.