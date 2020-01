Política Regional no está haciendo su trabajo: diputado

Isabel Ortega/Xalapa.- La dirección de política regional está fallando al no atender las demandas de los pobladores que en su desesperación por hacerse escuchar han retenido a funcionarios y al propio Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, como ocurrió en Soledad Atzompa.



El coordinador de la fracción del PRD-MC, Alexis Sánchez García, no descartó que pobladores de otras regiones recurran a esas acciones para obligar a que se atiendan sus demandas.



El legislador refirió que también los secretarios de despacho le están fallando al ejecutivo, al no atender las regiones más alejadas, en donde existe pobreza y marginación, a pesar de tener la instrucción de apoyar a los que menos tienen.



«Entendemos la desesperación de la gente que no son atendidos, a pesar de que el Presidente pidió atacar las zonas más pobres», dijo el diputado del Distrito de Zongolica.



Alexis Sánchez, mencionó que en las zonas indígenas se padecen la falta de hospitales, médicos, medicinas, maestros y carreteras, por lo que el malestar de los pobladores tiene fundamento, «ahí esta fallando política regional que no informa».



Cabe mencionar que el pasado 19 de enero pobladores de Soledad Atzompa obligaron la permanencia del gobernador por más de seis horas, ante la exigencia de mejorar las carreteras de la zona.