Por alza en precios, cocinas “económicas” ya no son tan baratas

marzo 10, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Cocinas económicas de Xalapa se han visto severamente afectadas por el incremento a los precios del gas LP, principal insumo para elaborar sus productos.

Comerciantes de estos negocios indicaron que realizan una inversión mensual de hasta 2 mil pesos en gas a la semana.

De acuerdo con Jesus Emilio, encargado de una cocina económica, se han visto en la necesidad de incrementar el costo de sus platillos y, en algunos casos, analizan la posibilidad de cerrar sus establecimientos.

“Hacemos una recarga, porque es gas estacionario, como de 800 pesos, y subió un 14 por ciento, ahora tenemos que recargar ya sean mil para llegue al mismo, y hay veces que nos hace falta más en una semana”, comentó Jesús Emilio, encargado de una cocina económica.

Detalló que el mayor golpe ha sido el reciente incremento en el costo del kilogramo de tortilla, del servicio de gas y luz eléctrica.

“Dijeron que no iba a subir el gas que no iba a subir la tortilla, que no iba a subir la luz pero sí fue como un 10 por ciento de incremento, compramos a veces mil, dos mil pesos, las ventas están bajas y todo eso”, mencionaron los comerciantes.