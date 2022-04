Por cambiar su voto en Contrarreforma Eléctrica, Partido Verde da de baja a diputada federal

abril 18, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. El que ayer por la noche la Cámara de Diputados haya desechado la Contrarreforma Eléctrica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sigue cobrando factura, también a legisladores que en la votación quisieron “jugarle al vivo y emitir su voto contra lo que acordaron con sus líderes de bancada.

Esta tarde le tocó a una legisladora integrante de los denominados “partidos aliados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quien no se tocó el corazón para tomar una medida contundente contra su legisladora que votó en contra de la iniciativa que le devolvería la rectoría al Estado en la constitución en cuanto a la procuración y despacho de energía eléctrica por encima de las empresas privadas.

Y es que casi al término de la sesión de este lunes donde se aprobó la Ley del Litio que envió el presidente de la República a la Cámara Baja, la bancada del Partido Verde, Carlos Alberto Puente Salas, hizo oficial la baja de la diputada Rocío Alexis Gamiño como su legisladora.

Esto, es de conformidad con el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se comunica el cambio en la integración de este grupo parlamentario, según se leyó al final de la sesión de hoy.

Tras conocer el hecho la legisladora tesón dio mediante sus redes sociales censurando la decisión de su bancada.

“En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido “Verde Ecologista” (…) Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido.

En otro mensaje por la misma vía la dioutada por Coacalco, Estado de México, expresó que siempre su lealtad ha sido y seguirá siendo con el país y sus electores.

“Reitero, mi LEALTAD es con MÉXICO

no con un partido, no con una persona… les aseguro que desde cualquier trinchera seguiré luchando por un México con #ValoryCongruencia”.