Por Consulta Popular suspenderán vacunación, además blindan vehículos y oficinas de Bienestar

julio 30, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. Tal como ocurrió previo al proceso electoral del pasado 6 de junio, la delegación de la Secretaría de Bienestar en Veracruz llevó a cabo el blindaje institucional con miras a la Jornada de la Consulta Popular 2021 que se llevará a cabo este domingo a nivel nacional, por lo que suspenderá la aplicación de vacunas este fin de semana y todos los vehículos y dependencias permanecen resguardado y cerrados.

El delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara indicó que las instituciones y estos programas sociales integrales para el desarrollo en Veracruz se tenga, a partir de documentos que envía la Secretaría de Función Pública a ser blindados.

“Nos hemos estado cuidando porque el INE nos trae muchas ganas, entonces siempre hay que cuidar, no por eso, sino por la convicción misma que tenemos, pero también cuidando que el INE no se quiera pasar, como a veces ocurre, la gente está empujando, la consulta va a ocurrir, aunque el INE no lo quiera”.

Fue el coordinador de Becas Benito Juárez, Carlos Alberto Villa Jiménez quien detalló que por instrucciones de la Secretaría de la Función Pública todas las entidades y dependencias del Gobierno Federal tendrán que hacer este blindaje: resguardo del parque vehicular; recorrido en instalaciones para constatar que no haya publicidad que inhiba o promueva la consulta; y el levantamiento de actas en la visita de inmuebles.

“Los funcionarios públicos federales, especialmente en el área de Becas y en todas las entidades no podrán portar indumentaria que fomente o inhiba la participación en la consulta popular y este día se hace supervisión de que este blindaje se haga en todas las dependencias del gobierno federal”.

Al respecto, Huerta Ladrón de Guevara indicó que el blindaje inicia a las 6 de la tarde en la delegación de Bienestar, otras áreas como Diconsa a las 14 horas, pero todos a partir de hoy en la noche los vehículos están en resguardo y que no haya publicidad en torno a la consulta.

Se trata del cierre de 38 oficinas, resguardo de 205 vehículos de los cuales 45 vehículos de Becas Benito Juárez y 160 de la secretaría de Bienestar.

El delegado aclaró que hay tareas sustantivas que se deben hacer como la vacunación, sin embargo este viernes sería el ultimo día de las jornadas y se reactivarían el lunes 2 de agosto.

“Llevamos dos días consecutivos rebasando el millón de vacunas en el país, tan solo ayer fueron un millón 176 mil 387, ya hace unos días rompimos el rector con un millón 400 mil vacunas, estamos al 50 por ciento de la cobertura”.