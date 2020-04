Por Covid-19, Sheinbaum recomienda usar cubrebocas en el transporte público

abril 9, 2020

CDMX/AlMomento.Mx.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó a los capitalinos a utilizar cubrebocas de tela, principalmente en el transporte público, con el fin de evitar contagios de Covid-19.

“Principalmente es en transporte público, no habrá sanciones, pues es una recomendación; estamos viendo con el Secretario de Desarrollo Económico para que puedan estar disponibles (los cubrebocas) en cualquier lugar y ver si nosotros podríamos hacer una primera donación“, indicó la mandataria capitalina en videoconferencia.

Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Oliva López, indicó que “la recomendación es el uso de cubrebocas de tela, no quirúrgico, no médico, en el transporte público. Esto es en reconocimiento de aquellas personas que no pueden permanecer en casa y que requieren movilizarse”.

Señaló que ya comenzarán a publicar esta medida en las páginas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del Gobierno capitalino. También se darán a conocer cápsulas informativas sobre el manejo de estos cubrebocas.

A partir de esta semana, los médicos que atienden el SMS en @locatel_mx, realizan videollamadas con pacientes para verificar síntomas de #Covid19 y hacer una consulta más personalizada. #QuédateEnCasa; es momento de cuidarnos entre tod@s. pic.twitter.com/xCID172RZS — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 9, 2020

“Hay que saber utilizarlos. Se deben lavar frecuentemente, que no se toque la parte de la tela, si no de los resortes ; que si se usa en transporte, se coloque antes de salir de casa“, mencionó.

Recordó que se está trabajando coordinadamente tanto con la Secretaría de Salud federal y con el Estado de México, por lo que se está tratando de ir igualando las medidas para que la zona metropolitana enfrente la epidemia; esto, luego de que el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, recomendó el miércoles usar cubrebocas al salir de casa.