Por dos o tres niños no se detendrá el regreso a clases presenciales: Gobernador

agosto 27, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que el inicio de clases en el próximo ciclo escolar no se detendrá por dos o tres niños que no quieran regresar a las aulas. Cuestionado en torno a que muchas instituciones educativas básicas enviaron encuestas a los padres de familia sobre su decisión de regresar virtual o presencialmente a clases y la mayoría optó por la primera, dijo que instrucción de la Secretaría de Educación Pública es respetar si alguien no quiere regresar.

“Es una instrucción de la SEP, respetar si alguien no quiere regresar, pero no se puede detener por uno o dos, tenemos que regresar, sigue el plan de regreso, no podemos detenernos, si no quieren se les respeta”.

Sin embargo, informó que todos los maestros, el 100 por ciento, deberán presentarse en las instalaciones educativas a partir del lunes 30 de agosto y puso en tela de juicio a aquellos que digan que pueden regresar a clases presenciales.

“Yo dudaría si un maestro dice que no quiere volver a las aulas de que escuela patito egresaste, sabiendo que tenemos año y medio sin utilizar el modelo presencial. Nosotros no vamos a formar individualistas, autómatas que van a incrustarse en una sociedad automatizada”, dijo.