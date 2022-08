Por falta de recursos asilo Cogra en Veracruz no esta recibiendo abuelitos

agosto 8, 2022

Lizbeth Inclan

Veracruz, Ver.- Tras 25 años de estar en funciones, el asilo para adultos mayores “Cogra” enfrenta una difícil situación para sostener a los más de 60 abuelitos que atienden actualmente.

La directora de Cogra, María Teresa Mendoza señaló que debido a la falta de recursos por el momento no están recibiendo más abuelitos, dijo que aunque los familiares de los adultos mayores aportan una pequeña cuota, estás no son suficientes.

Pidió a las familias que no se olviden de las personas de la tercera edad, ya que la mayoría no visita a los abuelitos que se encuentran en el asilo y algunos ni siquiera pagan sus cuotas, aunado a ello, en ocasiones el DIF de Veracruz lleva más ancianitos para después desentenderse, ya que no reciben apoyo del organismo.

Tal situación los obligó a ya no recibir a más personas.

“nosotros estamos en una etapa muy difícil, porque si recibimos a alguien que no paga una cuota de recuperación no le podemos dar una mejor calidad de vida, muchos familiares nos quieren dejar a su abuelita y no quieren dar más que mil o dos mil pesos… Cogra ya no esta recibiendo así, yo quiero que se hagan los convenios, yo te recibo, con cuanto me van apoyar, no es para mi,no es porque les esté pidiendo”

Ante las constantes carencias, la directora de asilo pidió el apoyo de la ciudadanía para que donen algunos productos como pañales, gel antibacterial, arroz, frijol, azúcar, leche, café, avena, productos de limpieza, sábanas y colchones.

El asilo se ubica en la calle Cultura esquin Murillo de la colonia de la colonia Hidalgo de la ciudad de Veracruz o se pueden comunicar con la directora de Cogra, María Teresa Mendoza al número 22 99 03 03 07.