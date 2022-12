Por las cenas y festejos de la temporada decembrina, puedes aumentar de peso hasta cuatro kilos 

diciembre 29, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz.- Uno de los principales errores en esta temporada es que derivado de las posadas, cenas y múltiples festejos, se aprovecha la disponibilidad de diferentes alimentos, lo que desencadena comer en exceso, además, la actividad física disminuye drásticamente, pues muchos tienen vacaciones y prefieren descansar de toda clase de actividad.

Pavo, romeritos, bacalao, lomo, postres y bebidas con alcohol son algunos de los platillos tradicionales de los festejos de diciembre y aunque son una delicia, también son los responsables de la posibilidad de subir de tres a cuatro kilos de peso en un lapso de 15 días.

La especialista en nutrición Joselyn Tejeda, comentó que se puede disfrutar de la comida sin caer en excesos.

El consumo de bebidas alcohólicas, también se debe limitar pues generan depósitos de grasa, incrementando el daño, si se mezclan con refrescos y jugos con un alto contenido de azúcar.

Es importante tomar en cuenta que en el caso de las personas que sufren de diabetes o hipertensión consumir estos alimentos en exceso, podrían desencadenar incluso un ataque cardiaco.

“Yo recomiendo que si vas a hacer tu cena de fin de año puedes desayunar y comer un poco más ligero, si tu comida va a hacer de pastas, de carbohidratos en exceso, puedes desayunar y comer un poco más ligero, que no sea tortilla que no sea pan, puede ser proteína por ejemplo en el caso de la comida, puede ser huevo, reduciendo la tortilla, los jugos industrializados, comiendo un poquito más la fruta, no en cocteles porque en la noche también estamos consumiendo mucho carbohidrato eso hace que muchas personas se le suba el colesterol, los triglicéridos e incluso tengan presión arterial alta porque también aumenta el consumo de sal” detalló.

La nutrióloga Joselyn Tejeda, señaló que lo importante es no abusar del pan y las bebidas azucaradas y alimentos altos en grasas, cuidar su salud y tomar en cuenta lo complicado que es retomar los buenos hábitos.