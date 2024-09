Por lluvias, no se reportan escuelas afectadas, solo dos bardas perimetrales derrumbadas en Boca y Totutla

septiembre 16, 2024

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Hasta el momento se tiene reporte de dos bardas perimetrales derrumbadas a consecuencia de las lluvias que se han registrado en la entidad, una en una escuela ubicada en Boca del Río y la segunda en Totutla, informó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Víctor Vargas Barrientos.

Entrevistado en el marco del desfile cívico-militar conmemorativo al 214 aniversario de la Independencia de México, el funcionario estatal dijo que se mantiene la vigilancia en coordinación con las autoridades de Protección Civil, tanto estatal, como de la propia dependencia educativa.

“Seguimos monitoreando frecuentemente con protección civil de la Secretaría, con protección civil del estado por el tema de las lluvias en las escuelas, pero afortunadamente hasta ahorita no hemos tenido mayor incidente, mayor problema solamente algunas bardas perimetrales que no han causado mayor daño de infraestructura”.

Descartó que haya instituciones educativas con inundaciones, pero garantizó que se sigue atendiendo cualquier reporte que se pueda dar.

“No, afortunadamente no, no hemos tenido, insisto, fuera de bardas perimetrales, dos bardas perimetrales, pero no mayor daño, una en Boca del Río y otra en Totutla”, explicó Vargas Barrientos.

En ese sentido, señaló que se sigue monitoreando pro el temporal lluvioso con la Unidad de Protección Civil de la SEV y las 12 delegaciones distribuidas en la entidad, con quien mantienen comunicación diaria para tener clara alguna situación o eventualidad.

Finalmente, detalló que se tienen escuelas en zonas de alto riesgo tanto en la zona norte y sur que se monitorea, pero la principal se encuentra en la zona centro, en donde algunas se ubican en la montaña y partes altas que con los deslaves pueden sufrir algún riesgo, pero no se tiene reporte de alguna.