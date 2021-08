Por orden federal niños con cáncer no pueden recibir medicina de asociaciones civiles

agosto 11, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- “Tenemos prohibido desde México dar la receta a los niños, es una orden federal”, fueron las palabras del subdirector médico del Hospital Infantil de Veracruz cuando padres de niños de con cáncer solicitaron la receta de las medicinas que hacen falta en el hospital para conseguirlas con laboratorios y que los pequeños puedan tener su tratamiento.

El audio, grabado por las propias madres fue difundido a través de la página de la Asociación Nariz Roja, quienes se han encargado en los últimos años de realizar colectas para poder pagar los medicamentos y que los pequeños mantengan su tratamiento.

El director de esta Asociación, Alejandro Barbosa, dio a conocer que cuentan con un millón 800 mil pesos disponibles para comprar los medicamentos que hacen faltan. Sin embargo, esta determinación federal quita la oportunidad a los pequeños de ser atendidos.

“Veracruz cuenta con 1 millón 800 mil pesos para compra de medicamento y hay medicamento que está a una cuadra del hospital infantil y hoy no pueden llevar medicamentos externos, no se podrá utilizar medicamentos que el hospital no consiguió, nosotros nos hemos puesto a disposición de los hospitales para comprar el medicamento a sus distribuidores y que el medicamento llegue directamente a sus bodegas”, dijo.

En el video, Barbosa señaló que el cáncer infantil es una de las enfermedades más mortíferas del mundo y en México es la primera causa de muerte en menores, por lo que pidió al gobierno federal y estatal recordar que lo que está en riesgo es la vida de niños, la cual puede ser salvada si la enfermedad se atiende a tiempo.