Por pandemia, se redujo la generación de desechos sólidos en Xalapa

abril 5, 2021

Regina Montes/Xalapa. El subdirector de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Juan Carlos Contreras Bautista, dio a conocer que la recolección de residuos sólidos disminuyó durante la pandemia por el Covid-19 porque hay población flotante que en este momento no está en la ciudad.

Recordó que muchos estudiantes están tomando clases a distancia y ello significó una reducción en la generación de basura. Precisó que esta diminución fue de entre el 5 y 8 por ciento de las 400 toneladas que recogían diariamente.

“Ya que esta población no se encuentra activa en la ciudad de Xalapa”, dijo el funcionario municipal. De esa forma, Contreras Bautista expuso que actualmente existe una situación estable y que no hay tanta variación en el tema de recolección de Limpia Pública porque el sector universitario permanece en sus lugares de origen.

“Ahorita ha sido más o menos uniforme por la cuestión de la pandemia ya que mucha población no está en la ciudad y hay una situación más estable del servicio, no hay mucha variación como cuando no teníamos pandemia, ahí sí había variación porque había una población volátil”, dijo.